Bielsa'dan Torreira yanıtı!





"POZİSYONU VALVERDE VE BENTANCUR'LA ÇAKIŞIYOR"



Arjantinli teknik adam, tercihlerini pozisyon rekabeti üzerinden açıkladı:



"Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Eğer orası doluysa ve Torreira'nın o bölgeye girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor."



Bielsa ayrıca Torreira ile bire bir iletişime de değindi:



"Bir gün beni aradı ve neden kadroya alınmadığını sordu. Ona, 'Seni yakından görmek için çağırma hakkın var' dedim. Geldi, bizimle oldu, futbol anlayışımı paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım ama ona hep saygı duydum."

