Bielsa'dan Torreira yanıtı!

Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayan Lucas Torreira'nın serzenişi ülkede gündem oldu. Marcelo Bielsa, basın toplantısında yıldız oyuncuya yanıt verdi.

Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, bugünlerde milli takıma dair açıklamalarıyla gündemde.

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Torreira, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." sözleriyle seçime tepki göstermişti.

BIELSA: "ONA HER ZAMAN SAYGI DUYDUM"

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, düzenlediği basın toplantısında Torreira'nın açıklamalarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuya her zaman adil davrandığını vurguladı.

Bielsa, "Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz, çok etkili ve önemli bir oyuncu. Büyük bir takımda oynuyor." dedi.



"POZİSYONU VALVERDE VE BENTANCUR'LA ÇAKIŞIYOR"

Arjantinli teknik adam, tercihlerini pozisyon rekabeti üzerinden açıkladı:

"Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Eğer orası doluysa ve Torreira'nın o bölgeye girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor."

Bielsa ayrıca Torreira ile bire bir iletişime de değindi:

"Bir gün beni aradı ve neden kadroya alınmadığını sordu. Ona, 'Seni yakından görmek için çağırma hakkın var' dedim. Geldi, bizimle oldu, futbol anlayışımı paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım ama ona hep saygı duydum."

