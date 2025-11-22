Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş - Samsunspor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor’u ağırlıyor. Taraftarlar, “Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir?” sorusuna yanıt aranıyor. Peki Beşiktaş - Samsunspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte maç bilgisi…
Ligde 5 kez kazanan, 2 maçta berabere kalan ve 3 karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlı ekip, 20 puanla 6. basamakta yer alıyor. Buna karşılık Samsunspor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 23 puana ulaşmış durumda ve ligde 4. sırada bulunuyor. İşte Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri…
BEŞİKTAŞ – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Samsunspor arasındaki mücadele, 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham
BEŞİKTAŞ – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ