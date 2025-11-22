Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş - Samsunspor maçı şifresiz mi?

Ligde 5 kez kazanan, 2 maçta berabere kalan ve 3 karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlı ekip, 20 puanla 6. basamakta yer alıyor. Buna karşılık Samsunspor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 23 puana ulaşmış durumda ve ligde 4. sırada bulunuyor. İşte Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri…