İstanbul'da kazanan yok! Eyüpspor - Fatih Karagümrük: 1-1 | MAÇ SONUCU

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada gol perdesini açan isim, 66. dakikada Emre Akbaba oldu. Ancak Matias Kranevitter, 90'da skoru belirlemeyi başardı ve maç 1-1 bitti.

Eflatun sarılılar puanını 9'a, konuk ekip ise 8'e yükseltti.

Eyüpspor bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.