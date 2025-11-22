PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kazanan yok! Eyüpspor - Fatih Karagümrük: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında iki İstanbul ekibi Eyüpspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İstanbul'da kazanan yok! Eyüpspor - Fatih Karagümrük: 1-1 | MAÇ SONUCU

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada gol perdesini açan isim, 66. dakikada Emre Akbaba oldu. Ancak Matias Kranevitter, 90'da skoru belirlemeyi başardı ve maç 1-1 bitti.

Eflatun sarılılar puanını 9'a, konuk ekip ise 8'e yükseltti.

Eyüpspor bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

