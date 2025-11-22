6 gollü maça Deniz Undav ve Emre Can damgası! Borussia Dortmund - Stuttgart: 3-3 | MAÇ SONUCU
Almanya 1. futbol ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadelede iki Türk asıllı futbolcudan Deniz Undav hat-trick ile karşılaşmaya damga vururken Emre Can'ın penaltısı ev sahibi ekibin galip gelmesine yetmedi. Zorlu randevu 3-3 sona erdi.
Borussia Dortmund ile Stuttgart, Bundesliga'nın 11. haftasında kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
PERDEYİ EMRE CAN AÇTI
Mücadelenin ilk devresinde dakikalar 34'ü gösterirken Emre Can, penaltı noktasına gelip yaptığı isabetli vuruşla skoru 1-0'a getirdi ve takımını öne geçirdi.
Maximilian Beier, 41. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
DENİZ UNDAV ŞOV BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Deniz Undav'ın şovunu dümya izledi. Golcü futbolcu, 47'de önce farkı bire indirdi. Ardından 71'de ceza sahasında oluşan karambol sonrası skoru beraberliğe getirmeyi başardı.
89'da Karim Adeyemi, takımının öne geçmesini sağladı ancak Deniz undav son sözünü 90+1'de söyledi. Ceza sahası içinde önce çalım atıp ardından gözlerin pasını silen bir vuruş yapan Deniz, maçın 3-3 bitiren isim oldu.
PUANLARI EŞİT
6 gol atılan maçtan beraberlikle ayrılan iki takım, Bundesliga'da 2 puan kaybetti. 11 karşılaşma sonunda puanarını 22'ye yükseltti.
Dortmund +9, Stuttgart ise +5 averaja sahip.
ZORLU DEPLASMAN BEKLİYOR
Borussia Dortmund bir sonraki maçında Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.
Stuttgart ise Hamburg önünde 3 puan mücadelesi verecek.