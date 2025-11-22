Borussia Dortmund ile Stuttgart , Bundesliga'nın 11. haftasında kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Maximilian Beier, 41. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk devresinde dakikalar 34'ü gösterirken Emre Can , penaltı noktasına gelip yaptığı isabetli vuruşla skoru 1-0'a getirdi ve takımını öne geçirdi.

Deniz Undav (AFP)

DENİZ UNDAV ŞOV BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Deniz Undav'ın şovunu dümya izledi. Golcü futbolcu, 47'de önce farkı bire indirdi. Ardından 71'de ceza sahasında oluşan karambol sonrası skoru beraberliğe getirmeyi başardı.

89'da Karim Adeyemi, takımının öne geçmesini sağladı ancak Deniz undav son sözünü 90+1'de söyledi. Ceza sahası içinde önce çalım atıp ardından gözlerin pasını silen bir vuruş yapan Deniz, maçın 3-3 bitiren isim oldu.