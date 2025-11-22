PODCAST CANLI YAYIN

6 gollü maça Deniz Undav ve Emre Can damgası! Borussia Dortmund - Stuttgart: 3-3 | MAÇ SONUCU

Almanya 1. futbol ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadelede iki Türk asıllı futbolcudan Deniz Undav hat-trick ile karşılaşmaya damga vururken Emre Can'ın penaltısı ev sahibi ekibin galip gelmesine yetmedi. Zorlu randevu 3-3 sona erdi.

Borussia Dortmund ile Stuttgart, Bundesliga'nın 11. haftasında kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Emre Can (AFP)Emre Can (AFP)

PERDEYİ EMRE CAN AÇTI

Mücadelenin ilk devresinde dakikalar 34'ü gösterirken Emre Can, penaltı noktasına gelip yaptığı isabetli vuruşla skoru 1-0'a getirdi ve takımını öne geçirdi.

Maximilian Beier, 41. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Deniz Undav (AFP)Deniz Undav (AFP)

DENİZ UNDAV ŞOV BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Deniz Undav'ın şovunu dümya izledi. Golcü futbolcu, 47'de önce farkı bire indirdi. Ardından 71'de ceza sahasında oluşan karambol sonrası skoru beraberliğe getirmeyi başardı.

89'da Karim Adeyemi, takımının öne geçmesini sağladı ancak Deniz undav son sözünü 90+1'de söyledi. Ceza sahası içinde önce çalım atıp ardından gözlerin pasını silen bir vuruş yapan Deniz, maçın 3-3 bitiren isim oldu.

Deniz Undav (AFP)Deniz Undav (AFP)

PUANLARI EŞİT

6 gol atılan maçtan beraberlikle ayrılan iki takım, Bundesliga'da 2 puan kaybetti. 11 karşılaşma sonunda puanarını 22'ye yükseltti.

Dortmund +9, Stuttgart ise +5 averaja sahip.

Deniz Undav (AFP)Deniz Undav (AFP)

ZORLU DEPLASMAN BEKLİYOR

Borussia Dortmund bir sonraki maçında Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.

Stuttgart ise Hamburg önünde 3 puan mücadelesi verecek.

