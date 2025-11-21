PODCAST CANLI YAYIN

Torreira'ya sarı kart uyarısı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi:
Torreira'ya sarı kart uyarısı!

Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Teknik heyet, Torreira'yı Gençlerbirliği maçında dikkatli olması yönünde uyardı. Zira tecrübeli isim sarı kart görürse Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplandı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Türk Telekom
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban 2 gün sonra arazide sağ olarak bulundu
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Böcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktı
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!