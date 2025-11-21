Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Ruben Neves (EPA)

PREMIER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferdeki tek rakibi birbirleri değil. Premier Lig devleri Manchester United ve Newcastle United'ın da Portekizli yıldız için girişimlere başladığı aktarıldı. Avrupa'dan gelecek güçlü tekliflerin, transfer yarışını daha da kızıştıracağı değerlendiriliyor.