Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını domine eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transfer piyasasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 1 Aralık’taki dev derbi öncesi iki ezeli rakip, dünya futbolunun önemli orta saha yıldızlarından Ruben Neves için yarışa girdi.

Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan 28 yaşındaki Ruben Neves'in kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Footboom'un haberine göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için devrede.

FENERBAHÇE ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Orta alanda kaliteyi yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu ciddi şekilde gündemine aldı. Yönetim, ara transfer döneminde merkez orta sahaya üst düzey bir takviye planlıyor ve Neves bu listenin en üst sırasına yazılmış durumda.

CİMBOM DA RADARINA ALDI

Hücum bölgesine dünya çapında isimler bakan Galatasaray'ın da Ruben Neves'i transfer listesine dahil ettiği vurgulandı. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun şartlarını araştırarak süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

PREMIER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferdeki tek rakibi birbirleri değil. Premier Lig devleri Manchester United ve Newcastle United'ın da Portekizli yıldız için girişimlere başladığı aktarıldı. Avrupa'dan gelecek güçlü tekliflerin, transfer yarışını daha da kızıştıracağı değerlendiriliyor.

BEDELİ 19 MİLYON EURO

2023 yazından bu yana Al-Hilal forması giyen Ruben Neves'in yaklaşık 19 milyon euroya transfer edilebileceği belirtiliyor. Tecrübeli orta saha, bu sezon 18 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı yaptı.

