Fenerbahçe Maestro'sunu buldu! Süper Lig'den sürpriz transfer

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürerken transfer cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla öne çıkan genç bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon başında Corendon Alanyaspor'a transfer olan Antonio Simao Muanza, bilinen adıyla Maestro için resmi girişimlere hazırlanıyor. Adana Demirspor'da gösterdiği çıkışla dikkat çeken 22 yaşındaki Angolalı orta saha, bu sezonki performansıyla birçok kulübün radarına girmişti.

TEDESCO'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Maestro için olumlu görüş bildirdiği aktarıldı. Genç oyuncunun dinamizmi, oyun aklı ve iki yönlü performansıyla Fenerbahçe orta sahasına ciddi katkı sağlayabileceği yönünde rapor verildi.

8 NUMARAYA NOKTA ATIŞI ARAYIŞI

Ara transfer döneminde 8 numara pozisyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Maestro'yu yakından takip ettiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin resmi temaslara kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Sarı lacivertl itaraftarlarının da yakından izleyeceği bu gelişmenin ocak ayı transfer dönemine damga vurması muhtemel görünüyor.

