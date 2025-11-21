Fenerbahçe Maestro'sunu buldu! Süper Lig'den sürpriz transfer

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon başında Corendon Alanyaspor'a transfer olan Antonio Simao Muanza, bilinen adıyla Maestro için resmi girişimlere hazırlanıyor. Adana Demirspor'da gösterdiği çıkışla dikkat çeken 22 yaşındaki Angolalı orta saha, bu sezonki performansıyla birçok kulübün radarına girmişti.