Fenerbahçe Beko - Partizan maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? EuroLeague’de kritik randevu

Basketbol EuroLeague’de 12. hafta heyecanı sürerken Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? EuroLeague’de kritik randevu

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, güçlü rakip Partizan karşısında deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, sıralamadaki konumunu güçlendirmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda. Peki Fenerbahçe Beko - Partizan basket maçı canlı nereden izlenir?

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇ BİLGİSİ

Bilgi Detay
Organizasyon THY EuroLeague - 12. Hafta
Maç Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko
Tarih 21 Kasım 2025 Cuma
Saat 22.30 TSİ
Yer Belgrad Arena, Belgrad / Sırbistan

PARTİZAN – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA ?
 EuroLeague mücadeleleri, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIMLARIN GÜNCEL DURUMU
Fenerbahçe Beko: Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan sarı-lacivertliler, haftaya ligin 10. basamağında giriş yaptı.

Partizan : Belgrad Arena'nın sert atmosferinde oynanacak maçta taraftar desteğini arkasına almak isteyen Sırp temsilcisi, 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile sıralamanın alt basamaklarında bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 11. BULUŞMA
Fenerbahçe ve Partizan, EuroLeague sahnesinde 11. kez birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor.

2007'den bu yana oynanan 10 karşılaşmada iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve galibiyetler 5'e 5 eşit şekilde paylaşıldı.

Geçtiğimiz sezonki mücadelelerde ise Fenerbahçe İstanbul'daki maçtan 89-72'lik skorla galip ayrılırken, Partizan Belgrad'daki rövanşı 90-81 kazanarak dengeyi korumuştu.

