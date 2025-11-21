Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular şampiyonada 1 altın ve 6 bronz madalya elde etti. Kadınlarda 1 altın ve 3 bronz ile takım halinde üçüncülük elde eden Türkiye, genç tekvandocuların yükselen performansıyla dikkat çekti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Kadınlarda altın madalyayı +68 kiloda Elifnaz Köseoğlu kazanırken, Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo) ve Mümüne Nur Göz (55 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo) ve Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo) bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Türkiye, genç sporcuların ortaya koyduğu başarılarla turnuvadan önemli bir dereceyle ayrıldı.