6. İslami Dayanışma Oyunları’na Türkiye damgası!

Oyunların 18. ve son gününde güreş, para halter ve hentbol branşlarında mücadele eden milli sporcular, güreş ve para halterde ikişer bronz madalya kazandı. Günün sonunda Türkiye toplam madalya sayısını 155'e çıkararak liderliği perçinledi.

HENTBOLDA ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Takım sporlarında A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek oyunlarda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, Türkiye'nin turnuvadaki genel performansına önemli katkı sundu.

ÖZBEKİSTAN VE İRAN TAKİP ETTİ

Madalya sıralamasında Türkiye'nin ardından Özbekistan 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalya ile ikinci sırada yer aldı. İran ise 29 altın, 19 gümüş ve 33 bronz madalyayla üçüncü oldu.

FİLİSTİN 5 MADALYA KAZANDI

Organizasyonda Filistin, jiu jitsu branşında iki gümüş, boks, muaythai ve yüzmede birer bronz olmak üzere toplam beş madalya elde ederek sıralamada 29. sıraya yerleşti.

DEV ORGANİZASYONDA 57 ÜLKE YER ALDI

Suudi Arabistan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu katıldı. Türkiye, gösterdiği performansla turnuvanın en başarılı ülkesi oldu.