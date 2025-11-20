PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 15.00’te gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Basına açık olarak gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

SAVIC, NWAKAEME VE BATAGOV TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Anthony Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde bireysel kuvvet ve saha çalışmaları yaptı. Stefan Savic'in tedavisi fizyoterapist kontrolünde devam ederken bireysel çalışma yürüttü. Arseniy Batagov ise fizyoterapist eşliğinde bireysel saha çalışması gerçekleştirdi.

ONURALP ÇAKIROĞLU TAKIMLA BİRLİKTE

U19 takımından genç oyuncu Onuralp Çakıroğlu, A takım antrenmanında yer alarak çalışmalara katıldı. Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

