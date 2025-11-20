Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Basına açık olarak gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Salih Malkoçoğlu (AA)

SAVIC, NWAKAEME VE BATAGOV TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Anthony Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde bireysel kuvvet ve saha çalışmaları yaptı. Stefan Savic'in tedavisi fizyoterapist kontrolünde devam ederken bireysel çalışma yürüttü. Arseniy Batagov ise fizyoterapist eşliğinde bireysel saha çalışması gerçekleştirdi.