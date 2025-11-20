Selvi İlyasoğlu'ndan 62 kiloda bronz madalya

Boulevard SEF Arena'daki müsabakalarda mindere çıkan Selvi İlyasoğlu, bronz madalya karşılaşmasında Ugandalı Rebecca Amongi ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı sporcu, etkili bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti ve üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli güreşçinin elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin güreş branşındaki madalya hanesine bir katkı daha sağlamış oldu.