Selvi İlyasoğlu'ndan 62 kiloda bronz madalya

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, güreş branşında önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu Selvi İlyasoğlu, kadınlar 62 kiloda bronz madalya kazanarak organizasyonda ülkemizi kürsüde temsil etti.

Boulevard SEF Arena'daki müsabakalarda mindere çıkan Selvi İlyasoğlu, bronz madalya karşılaşmasında Ugandalı Rebecca Amongi ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı sporcu, etkili bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti ve üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli güreşçinin elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin güreş branşındaki madalya hanesine bir katkı daha sağlamış oldu.

