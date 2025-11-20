Okay Yokuşlu şampiyonluktan emin

Okay Yokuşlu (AA)

OULAI HEPİMİZİ HEYECANLANDIRAN OYUNCU OLDU



Okay Yokuşlu, genç oyuncular Oulai ve Salih Malkoçoğlu ile ilgili görüşlerini de şöyle paylaştı:



"Oulai geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Yetenekli ve potansiyeli yüksek olduğunu biliyorduk. Maçlara çıkınca bunu herkes gördü. Milli takıma gitmesi onun için çok büyük bir adım. Çok potansiyelli oyuncu, takıma katkı sağlıyor. Tabii ki eksik yönleri var, bunları biliyor ama geleceğinin çok parlak olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor onun için önemli bir kulüp. Onu kariyerlerinde bir yere taşıyacak kulüp. Salih buranın çocuğu. U19'da kaptanlık yapmış, final oynamış bir karakter. Trabzonlu futbolcuların sorumluluğu biraz daha fazla. Daha baskı altındalar bekli ama bunu yönetmesi gerekiyor. Şu ana kadar çok forma şansı bulamadı ama bulacaktır. O ana hazır olmak önemli. Çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. İkisinin de önü çok açık."