Merih Demiral'ın kayıp eşyaları bulundu

İspanya ile 2-2 berabere biten mücadelenin ardından havalimanına hareket eden A Milli Takım kafilesinde Merih Demiral, kendisine ait iki yüzük ve bir saatin yerinde olmadığını fark etti. Değerinin yaklaşık 150 bin euro olduğu belirtilen eşyalar için anında alarm verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, durumun tespiti üzerine İspanya Futbol Federasyonu güvenlik ekibiyle irtibata geçti.