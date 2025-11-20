Merih Demiral'ın kayıp eşyaları bulundu
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile Sevilya’da oynadığı karşılaşmanın ardından Merih Demiral’ın kaybolduğu bildirilen değerli eşyalarının bulunduğu açıklandı.
İspanya ile 2-2 berabere biten mücadelenin ardından havalimanına hareket eden A Milli Takım kafilesinde Merih Demiral, kendisine ait iki yüzük ve bir saatin yerinde olmadığını fark etti. Değerinin yaklaşık 150 bin euro olduğu belirtilen eşyalar için anında alarm verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, durumun tespiti üzerine İspanya Futbol Federasyonu güvenlik ekibiyle irtibata geçti.
SOYUNMA ODASINDA BULUNAMADI POLİSE BAŞVURULDU
La Cartuja Stadı'ndaki soyunma odasında yapılan ilk aramalardan sonuç alınamayınca, Demiral'ın avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunuldu. Ardından stat güvenlik birimleriyle koordineli çalışma başlatıldı.
DEĞERLİ EŞYALAR SAATLER İÇİNDE BULUNDU
Kaybolan eşyalar, yürütülen arama ve güvenlik incelemeleri sonucunda birkaç saat içinde tespit edildi.
Yetkililer, saatin yaklaşık 90 bin euro, yüzüklerin ise toplam 60 bin euro değerinde olduğunu belirtti. İspanya polisi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eşyaların Merih Demiral'a teslim edileceğini açıkladı.
HIRSIZLIK ŞÜPHESİ SÜRÜYOR
İspanya Ulusal Polisi, olayın bir hırsızlık vakası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olası faillerin belirlenmesi, eşyaların nasıl kaybolduğu veya alındığının tespiti için soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.
A Milli Takım kafilesi, maç sonrası yaşanan bu gelişmeye rağmen programını aksatmadan Türkiye'ye döndü.