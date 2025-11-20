PODCAST CANLI YAYIN

Katalanlar İstanbul'da dize geldi! Anadolu Efes - Barcelona: 74-73 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes, 12. hafta maçında Barcelona'yı ağırladı. Lacivert beyazlılar, zorlu randevuyu son saniyedeki iki isabetli serbest atışla 74-73 kazandı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında konuk ettiği Barcelona'yı ... yendi.

Lacivert beyazlılar bu zaferle birlikte 5. galibiyetini elde etti ve haftayı mutlu kapattı.

Igor Kokoskov'un öğrencileri bir sonraki maçında AS Monaco'ya konuk olacak. İspanyol devi ise Asvel Lyon-Villeurbanne'i ağırlayacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BARCELONA: 18-19
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BARCELONA: 35-46
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BARCELONA: 58-55
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BARCELONA: 74-73

