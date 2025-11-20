Jordi Alba'dan Lionel Messi ve Lamine Yamal kıyaslaması!

Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve kariyerini MLS'te sürdüren Alba, Messi'nin olası Barcelona dönüşüne dair de konuştu. Deneyimli sol bek, Arjantinli yıldızın kulübe yeniden dönmesinin tüm futbol dünyası için özel bir an olacağını söyledi.

"CAMP NOU, MESSI'NİN ENERJİSİNİ YENİDEN HİSSETMEYİ HAK EDİYOR"

Alba, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali için, "Messi onurlandırılmak istiyor. Umarım bu gerçekleşir. Leo bunu hak ediyor. Herkes bu anı bekliyor. Messi tarihin en iyisi ve Camp Nou onun enerjisini yeniden hissetmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı dönemi hatırlatan Alba, yaşananların kimse için kolay olmadığını belirtip; "Bu herkes için büyük bir darbe oldu. Sözleşmesini yenileyeceğini düşünmüştük ve ben durumu basından öğrendim. Hak ettiği bir ayrılış şekli değildi." dedi.

"YAMAL FANTASTİK AMA MESSİ İLE KIYASLANAMAZ"

18 yaşındaki Lamine Yamal'ın son dönemdeki performansıyla dikkat çekmesinin ardından yapılan Messi benzetmeleri için konuşan Alba, net bir ifade kullandı: "Yamal fantastik bir oyuncu ama onu Lionel Messi ile karşılaştırmak anlamsız. Karşılaştırma yapılamaz."