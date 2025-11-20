Ianis Hagi'ye Panathinaikos kancası!

Yunan medyasına göre Panathinaikos , 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor ve ocak ayında resmi görüşmelere başlamaya hazır. Rafa Benitez yönetimindeki Atina ekibi, ligi altıncı sırada tamamlarken kadrosunu güçlendirmek için hamle arayışında.

Ianis Hagi (REUTERS)

BAŞKENT TEMSİLCİSİ KARARLI

Haberde, Alanyaspor'un Hagi için belirlediği bonservis bedelinin 3.5 milyon euro olduğu öne sürüldü. Panathinaikos'un bu rakamı ödemeye sıcak bakabileceği belirtilirken, kulübün geçtiğimiz yaz transfer döneminde 18.4 milyon euro harcadığı ve Cyriel Dessers için 4.6 milyon euro ödediği hatırlatıldı.