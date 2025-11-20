George Gardi'den Can Uzun için transfer itirafı!

Tecrübeli menajer, Can Uzun'un potansiyeline vurgu yaparak övgü dolu ifadeler kullandı. Gardi, "Yüksek bir seviyeye ulaşacağını biliyordum ve son bir yıldır da onu takip etmeye devam ediyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ve gelişmeye devam edip Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olacağına inanıyorum." dedi.

Can Uzun (AFP) E I NTRACHT FRANKFURT'TAN 80 MİLYON EURO ETİKETİ Sky Almanya'da yer alan habere göre Eintracht Frankfurt, 20 yaşındaki milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Haberde, Alman ekibinin Can Uzun için yaklaşık 80 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Bu rakam, genç yıldızın Avrupa transfer piyasasında ne kadar değerli görüldüğünün önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.