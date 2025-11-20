George Gardi'den Can Uzun için transfer itirafı!

PODCAST CANLI YAYIN

Menajer George Gardi, Almanya’da yayın yapan Sky’a konuşarak Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gardi, genç yıldızla ilgili yıllar öncesine dayanan bir itirafta bulunarak, “Can Uzun’u çok beğeniyorum. Birkaç yıl önce onu İtalya’ya, bazı Serie A kulüplerine götürmeye çalıştım. Küçüklüğünden beri takip ediyorum.” sözlerini kullandı.

Tecrübeli menajer, Can Uzun'un potansiyeline vurgu yaparak övgü dolu ifadeler kullandı. Gardi, "Yüksek bir seviyeye ulaşacağını biliyordum ve son bir yıldır da onu takip etmeye devam ediyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ve gelişmeye devam edip Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olacağına inanıyorum." dedi.

E I NTRACHT FRANKFURT'TAN 80 MİLYON EURO ETİKETİ

Sky Almanya'da yer alan habere göre Eintracht Frankfurt, 20 yaşındaki milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Haberde, Alman ekibinin Can Uzun için yaklaşık 80 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Bu rakam, genç yıldızın Avrupa transfer piyasasında ne kadar değerli görüldüğünün önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon sergilediği performansla da adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, Alman ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 6 gol atarken 4 asist üreterek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliği, bitiriciliği ve oyun içindeki olgun tavırları, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmesinde önemli rol oynuyor.

AVRUPA DEVLERİ İÇİN MESAJ NİTELİĞİNDE

Eintracht Frankfurt'un 80 milyon euroluk bonservis beklentisi, aynı zamanda olası taliplilere de net bir mesaj niteliği taşıyor. Can Uzun'un hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki yükselişi devam ederken, önümüzdeki dönemde genç yıldızın adı sık sık transfer gündeminin üst sıralarında yer alacak gibi görünüyor.

