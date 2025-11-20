George Gardi'den Can Uzun için transfer itirafı!

Can Uzun'un potansiyeline vurgu yaparak övgü dolu ifadeler kullandı. Gardi, "Yüksek bir seviyeye ulaşacağını biliyordum ve son bir yıldır da onu takip etmeye devam ediyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ve gelişmeye devam edip Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olacağına inanıyorum." dedi.Tecrübeli menajer,
E I NTRACHT FRANKFURT'TAN 80 MİLYON EURO ETİKETİ
Sky Almanya'da yer alan habere göre Eintracht Frankfurt, 20 yaşındaki milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Haberde, Alman ekibinin Can Uzun için yaklaşık 80 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Bu rakam, genç yıldızın Avrupa transfer piyasasında ne kadar değerli görüldüğünün önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon sergilediği performansla da adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, Alman ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 6 gol atarken 4 asist üreterek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliği, bitiriciliği ve oyun içindeki olgun tavırları, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmesinde önemli rol oynuyor.