Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçim fitilini ateşledi!

Dursun Özbek ve Okan Buruk (AA) "2026'DA SEÇİM VAR" "Galatasaray camiası küçülmeyi hiçbir zaman kabul etmemiştir. 2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Hedefe ulaşmamız gereken birçok husus daha var. Buna söz veren kişi sorumluluğunu almalı." "TESİSLEŞME HEDEFİ.." "Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum." "BAŞARI DA ORADAN GELİYOR!" "Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor." "GURURLANDIRAN EN ÖNEMLİ ŞEY..." "Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi."

Dursun Özbek (AA) "G.SARAY'DA TAMAMLAYABİLİR" "Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir." BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ "Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı." OKAN BURUK İLE İLİŞKİSİ

-Okan Buruk ile ilişkiniz nasıl?



Dursun Özbek: "Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım."



"PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ"



"Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın."



FLORYA PROJESİ



"Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık."



"FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI"



"Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı." "550'YE YAKIN VİLLA VAR" "Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."