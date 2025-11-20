Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçim fitilini ateşledi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, seçim süreciyle ilgili olarak; "2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Hedefe ulaşmamız gereken birçok husus daha var. Buna söz veren kişi sorumluluğunu almalı." dedi.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, HT Spor'un konuğu oldu.
İşte Özbek'in açıklamaları:
"SEVGİ İKLİMİNDEN KAYNAKLANIYOR"
"Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."
"HAYATIMDA ETKİSİ OLDU"
"Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Şebinkarahisar'ın bir köyünde doğdum. Büyük bir aile içindeydik ama babamı kaybetmenin hep bir etkisi oldu hayatımda."
"BUGÜN HERKES PROJE PEŞİNDE"
"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde."
"TEMELİ 2014'E GİDİYOR"
"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."
"2026'DA SEÇİM VAR"
"Galatasaray camiası küçülmeyi hiçbir zaman kabul etmemiştir. 2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Hedefe ulaşmamız gereken birçok husus daha var. Buna söz veren kişi sorumluluğunu almalı."
"TESİSLEŞME HEDEFİ.."
"Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."
"BAŞARI DA ORADAN GELİYOR!"
"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."
"GURURLANDIRAN EN ÖNEMLİ ŞEY..."
"Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi."
"G.SARAY'DA TAMAMLAYABİLİR"
"Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ
"Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı."
OKAN BURUK İLE İLİŞKİSİ
-Okan Buruk ile ilişkiniz nasıl?
Dursun Özbek: "Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım."
"PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ"
"Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın."
FLORYA PROJESİ
"Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık."
"FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI"
"Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı."
"550'YE YAKIN VİLLA VAR"
"Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."
"HEDEF 1 MİLYON FORMA"
-Galatasaray'ın mağazacılığı ne durumda?
Dursun Özbek: "Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."
GALATASARAY ADASI
"Milli Emlak'a giderek, geri kalan 4 bin metrekarelik Galatasaray'ın kullanımına verilmesini istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi anlattım. Milli Emlak tarafından, Galatasaray'ın kullanımına verildi."
NBA AVRUPA
-Galatasaray, NBA Avrupa'ya katılacak mı?
Dursun Özbek: "Bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar."
"TEK EKSİK KUPAMIZ.."
-Eksik kupa tamamlanır mı?
Dursun Özbek: "Hedefimiz o... Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey; Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak."
DERBİ İÇİN AÇIKLAMA
"Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak."
OSIMHEN'İN SAKATLIĞI
"MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor."
"EN HEYECANLANDIĞIM MAÇ"
"En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu."