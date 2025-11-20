PODCAST CANLI YAYIN

Anthony Musaba Beşiktaş'tan çekinmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un Hollandalı yıldızı Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı kanat oyuncusu, hiçbir rakipten çekinmediklerini belirterek takımının özgüvenine vurgu yaptı.

Bu sezonki performansıyla Samsunspor'un ligdeki çıkışında önemli rol oynayan Musaba, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle karşılaştıklarını hatırlattı. Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'a karşı da farklı bir hazırlığı olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş karşılaşması da benim için aynı düşüncede. Elbette onların da bizden çekineceği, bizim de onlardan çekineceğimiz durumlar vardır. Ancak biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz."

"BÜYÜK ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

Musaba, Beşiktaş karşılaşmasının atmosferine de dikkat çekerek, "Çok büyük bir stadyumda ve çok iyi bir taraftara karşı oynayacağız. Bizim de kendi sahamızda güçlü bir taraftarımız var. Bu maçın zor geçeceği kesin ama kendi oyun mantalitemizi sahaya koymak için mücadele edeceğiz." dedi.

