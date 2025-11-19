Sevilla En-Nesyri için geliyor!

Ara transfer planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla'nın devreye girdiği öğrenildi.