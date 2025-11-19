PODCAST CANLI YAYIN

Sevilla En-Nesyri için geliyor!

Eski yıldızı Youssef En-Nesyri'yi gündemine alan İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.

Sevilla En-Nesyri için geliyor!
Ara transfer planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla'nın devreye girdiği öğrenildi.



28 yaşındaki Faslı golcünün durumunu yakından takip eden İspanyol ekibinin devre arasında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

Gelen haberlere göre oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

