Juventus'ta Kenan Yıldız mutluluğu!

Juventus'ta geleceğin yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız için kritik süreç tamamlanmak üzere.



C hiellini , yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı."

Hem Juventus yönetiminin hem de Kenan Yıldız'ın uzun süreli bir projede buluşmak istediği belirtilirken, imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.