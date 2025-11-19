Juventus'ta Kenan Yıldız mutluluğu!

PODCAST CANLI YAYIN

Juventus Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'la sözleşme yenilemede sona gelindiğini belirtti.

Juventus'ta geleceğin yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız için kritik süreç tamamlanmak üzere.

Kulübün Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, genç yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.


C hiellini , yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı."

Hem Juventus yönetiminin hem de Kenan Yıldız'ın uzun süreli bir projede buluşmak istediği belirtilirken, imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

