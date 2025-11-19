Jurecka'dan Fenerbahçe mesajı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.
Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına, sezona iyi başlamalarına rağmen kötü performans sergiledikleri dönemler yaşadıklarını söyledi.
Süper Lig'e halen alışmaya çalıştığını dile getiren Jurecka, "Geldiğim ülkede futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Bundan dolayı yüzde 100'ümü tam olarak sahaya yansıtamadım." ifadelerini kullandı.
Milli maçların ardından ilk maçı Fenerbahçe ile yapacaklarını hatırlatan Jurecka, şöyle devam etti:
"Bizim de milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde Fenerbahçe'ye karşı olacak. Trabzonspor'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onlara kesinlikle üstünlük kurduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat skor olarak neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu hafta sonu aynı performansı sergilersek ve yüzde 100 odaklanırsak bu maçtan puanlar alacağımıza inanıyorum."