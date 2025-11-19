PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan bonservissiz transfer operasyonu

Beşiktaş, ocak transfer döneminde kadrosuna tecrübeli iki Alman yıldızı katmak için harekete geçti. West Ham’dan ayrılmak isteyen Niclas Füllkrug ve Manchester City’de forma bulamayan kaleci Stefan Ortega listede ilk sırada.

Beşiktaş'tan bonservissiz transfer operasyonu

Transfer çalışmalarına başlayan ve planlarını hazırlayan Beşiktaş'ta iki Alman futbolcu öne çıktı. Kadrosuna kaleci ve forvet takviyesi düşünen siyah-beyazlılarda Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega isimleri göze çarptı.

West Ham United'dan ayrılmak istediğini kulübe ileten 32 yaşındaki forvet Füllkrug ile Manchester City'de forma şansı bulamayan 33 yaşındaki kaleci Stefan Ortega listede ilk sıralara yazıldı. Premier Lig'de yer alan iki isim yeni bir takıma transfer olmaya son derece sıcak bakıyor.

Niclas Füllkrug bu sezon West Ham United'da 7 resmi maça çıkarken skor üretemedi. Stefan Ortega da bu sezon Manchester City'de sadece 1 maçta kaleye geçti. Füllkrug'un West Ham ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek. Alman golcü, sözleşmesini feshedip ocak ayında farklı bir takıma gitmek istiyor. Kaleci Ortega'nın da Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Üçüncü kaleci konumuna düşen Alman eldiven, ocak ayında kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeyi planlıyor.



Kara Kartal ocak ayı transfer döneminde iki Alman yıldız Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega'yı bonservis ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Füllkrug, West Ham ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Aynı şekilde kaleci Ortega da sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Manchester City'den kolaylık göstermelerini bekliyor. West Ham ve Manchester City kulüpleri olumlu karar alırsa Beşiktaş'ın söz konusu iki yıldız ismi bonservis ödemeden getirme şansı bulunuyor.

Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda yer almak istiyor. Bu nedenle iki yıldız isim de ocak ayında daha fazla forma şansı bulabilecekleri bir takıma transfer olmayı planlıyor. Deneyimli forvet Füllkrug, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te Almanya forması giymişti. Dünya Kupası elemelerinde kadroda olan kaleci Stefan Ortega da 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmak istemiyor.

