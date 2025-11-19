Beşiktaş'tan bonservissiz transfer operasyonu

Transfer çalışmalarına başlayan ve planlarını hazırlayan Beşiktaş'ta iki Alman futbolcu öne çıktı. Kadrosuna kaleci ve forvet takviyesi düşünen siyah-beyazlılarda Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega isimleri göze çarptı.



West Ham United'dan ayrılmak istediğini kulübe ileten 32 yaşındaki forvet Füllkrug ile Manchester City'de forma şansı bulamayan 33 yaşındaki kaleci Stefan Ortega listede ilk sıralara yazıldı. Premier Lig'de yer alan iki isim yeni bir takıma transfer olmaya son derece sıcak bakıyor.



Niclas Füllkrug bu sezon West Ham United'da 7 resmi maça çıkarken skor üretemedi. Stefan Ortega da bu sezon Manchester City'de sadece 1 maçta kaleye geçti. Füllkrug'un West Ham ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek. Alman golcü, sözleşmesini feshedip ocak ayında farklı bir takıma gitmek istiyor. Kaleci Ortega'nın da Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Üçüncü kaleci konumuna düşen Alman eldiven, ocak ayında kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeyi planlıyor.