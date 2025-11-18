Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki muhtemel rakipleri

Bu eşleşmede Türkiye seri başı olacağı için karşılaşmayı sahasında oynayacak.

Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan (EPA)

PLAY-OFF FORMATINDA DETAYLAR

Toplam 16 takım mini turnuva formatında dört ayrı yola ayrılacak. Takımlar FIFA sıralaması ve UEFA Uluslar Ligi derecelerine göre dört torbaya bölünecek.

1. ve 2. torbalar seri başı olacak.

4. torba, Uluslar Ligi grup liderlerinden oluşacak.

Türkiye yarı finalde 4. torba takımlarından biriyle, finali ise 2. ya da 3. torbadan gelecek galiple oynayacak.

Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Ev sahibi şehirlerin Aralık 2025'e kadar açıklanması bekleniyor.