Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki muhtemel rakipleri

2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılacak son dört takımı belirleyecek play-off süreci, yapılan hesaplamalar ve tamamlanan grup maçları sonrası şekillendi. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off turunda 1. torbada yer alacak ve yarı finalde 4. torbadan gelecek bir rakiple karşılaşacak.

A Milli Takım'ın 26 Mart 2026'da oynayacağı yarı final mücadelesindeki olası rakipleri şöyle:

Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

Bu eşleşmede Türkiye seri başı olacağı için karşılaşmayı sahasında oynayacak.

Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan (EPA)Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan (EPA)

PLAY-OFF FORMATINDA DETAYLAR

Toplam 16 takım mini turnuva formatında dört ayrı yola ayrılacak. Takımlar FIFA sıralaması ve UEFA Uluslar Ligi derecelerine göre dört torbaya bölünecek.

1. ve 2. torbalar seri başı olacak.

4. torba, Uluslar Ligi grup liderlerinden oluşacak.

Türkiye yarı finalde 4. torba takımlarından biriyle, finali ise 2. ya da 3. torbadan gelecek galiple oynayacak.

Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Ev sahibi şehirlerin Aralık 2025'e kadar açıklanması bekleniyor.

Salih Özcan'ın gol sevinci (EPA)Salih Özcan'ın gol sevinci (EPA)

TORBALARDA SON DURUM

1. Torba:
İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna, Polonya

2. Torba:
Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba:
İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba:
Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

Salih Özcan (REUTERS)Salih Özcan (REUTERS)

PLAY-OFF'A KATILAN ÜLKELERİN DURUMU

Haberde yer alan ülkelerin elemelerdeki performansları ve Dünya Kupası geçmişleri de belgelenmiş durumda. Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İtalya, Arnavutluk, Çekya, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Danimarka play-off bileti alan ekipler arasında yer alıyor.

Uluslar Ligi yoluyla gelen dört ekip ise Galler, İsveç, Romanya ve Kuzey İrlanda.

