Sergen Yalçın'dan Cerny'ye özel görev!



HÜCUMUN DİNAMİĞİ



Sergen Yalçın, Cerny'nin merkezde takımın hücumuna daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor. Kanatlarda ise görev dağılımı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Sağ kanatta formunu yeniden bulan Cengiz Ünder, sol kanatta ise güçlü fiziği ve yüksek temposuyla Toure ön plana çıkacak. Her iki oyuncunun da çizgiye bağlı kalmayıp merkeze inerek Cerny ile kombinasyonlar oluşturması, Yalçın'ın yeni hücum stratejisinin temel taşını oluşturacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN