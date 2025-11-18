PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan Cerny'ye özel görev!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Vaclav Cerny ile yaptığı özel görüşmede onu orta sahanın hücum merkezinde kullanmayı planladığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın'dan Cerny'ye özel görev!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası hazırlıklarını hızla sürdürürken takımın hücum hattında sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Vaclav Cerny ile yaptığı özel görüşmede oyuncuyu orta sahanın hücum aksında değerlendirmeyi düşündüğünü iletti.

ÖZEL GÖRÜŞME

Yalçın'ın Cerny ile gerçekleştirdiği görüşme, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceğinin belirsizliği nedeniyle planlandı. Sezon başından itibaren zaman zaman 10 numara pozisyonunda görev alan Cerny'nin, Rafa Silva ayrılırsa bu bölgenin kalıcı ismi olması bekleniyor. Teknik adamın bu hamlesi, Beşiktaş'ın hücum düzeninde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Çek oyuncu, kısa sürede doğru paslar verebilme ve dar alanlarda oyun kurma becerisiyle bu pozisyonda öne çıkıyor.


HÜCUMUN DİNAMİĞİ

Sergen Yalçın, Cerny'nin merkezde takımın hücumuna daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor. Kanatlarda ise görev dağılımı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Sağ kanatta formunu yeniden bulan Cengiz Ünder, sol kanatta ise güçlü fiziği ve yüksek temposuyla Toure ön plana çıkacak. Her iki oyuncunun da çizgiye bağlı kalmayıp merkeze inerek Cerny ile kombinasyonlar oluşturması, Yalçın'ın yeni hücum stratejisinin temel taşını oluşturacak.

