PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın raporunu verdi! Beşiktaş'a 4 takviye birden

Beşiktaş’ta ara transfer döneminin ilk adımları atıldı. Siyah-beyazlılarda kadro planlaması; ayrılması beklenen isimler, takım içi revizyon ve yeni transfer hamleleri üzerinden şekilleniyor. Yönetim tüm süreci teknik direktör Sergen Yalçın’ın detaylı raporu doğrultusunda yönlendirecek.

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın raporunu verdi! Beşiktaş'a 4 takviye birden

Beşiktaş'ta transfer listesinin en başında iki kritik bölge bulunuyor. Sergen Yalçın'ın, özellikle bir merkez orta saha ile bir stoper takviyesi konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adam, bu iki pozisyonun mutlaka güçlendirilmesini isterken yönetimin de bu talebi öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Sergen Yalçın (İHA)Sergen Yalçın (İHA)

SOL KANAT VE SOL BEKTE HAREKETLİLİK

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların planlaması yalnızca iki bölgeyle sınırlı değil. Kulüp, kadro derinliğini artırmak için sol kanat ve sol bek pozisyonlarında da takviye arayışında. Yönetimin, listede bulunan adaylarla temaslarını sürdürdüğü ve seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği aktarıldı.

Sergen Yalçın (İHA)Sergen Yalçın (İHA)

AYRILIKLAR TRANSFER YOLUNU BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak futbolcuların kesinleşmesi, transfer politikasının daha net hale gelmesini sağlayacak. Yönetim, hem mali yapıyı doğru yönetmek hem de ikinci yarı için rekabetçi bir takım oluşturmak adına planları aşamalı şekilde uygulamayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
D&R - KİTAP
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplandı 2 bakan ve MİT'ten sunum
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
D&R E-Ticaret
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
İdefix
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı