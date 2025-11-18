Sergen Yalçın raporunu verdi! Beşiktaş'a 4 takviye birden

Beşiktaş'ta transfer listesinin en başında iki kritik bölge bulunuyor. Sergen Yalçın'ın, özellikle bir merkez orta saha ile bir stoper takviyesi konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adam, bu iki pozisyonun mutlaka güçlendirilmesini isterken yönetimin de bu talebi öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Sergen Yalçın (İHA) SOL KANAT VE SOL BEKTE HAREKETLİLİK TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların planlaması yalnızca iki bölgeyle sınırlı değil. Kulüp, kadro derinliğini artırmak için sol kanat ve sol bek pozisyonlarında da takviye arayışında. Yönetimin, listede bulunan adaylarla temaslarını sürdürdüğü ve seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği aktarıldı.