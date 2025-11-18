İspanya maçı sonrası İtalyan hocadan gurur mesajı “Milli Takım harika mücadele gösterdi”

Fotoğraf (AA) Montella, "Takımlarında az forma şansı bulan oyuncular bu maçta çok başarılı oldu. Bunu nasıl sağladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Özel dönemden geçen ya da zor günler geçiren futbolcularımız için çok mutluyum. Özellikle Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynamıyordu, inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun belki kendi kulübünde oynuyor ama zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, bu maçta inanılmaz bir karakter koydu ve ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geliyor, o da müthiş bir performans gösterdi. İrfan da kendi kulübüyle maçlara bile gidemiyor, o da çok iyi performans gösterdi. Saydığım futbolcular saha dışında da örnek karakterler, o yüzden böyle iyi olduğunuzda her zaman yukarıdan da yardım oluyor. Altay da bu şekilde, belki istediği gibi oynayamıyor ama bu maçta müthiş bir performans gösterdi."

Fotoğraf (AA) Montella, önemli bir rakibe karşı başarılı olduklarını aktararak, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bu maçta 13 şutumuz var. Portekiz, Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya'ya sadece 7 şut attı. Bu maçta topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf (AA) "DUYGUSAL ANLAMDA DAHA DENGELİ OLMALIYIZ" Montella, "Dünya Kupası'na ne kadar yakınız?" sorusuna, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız hepimiz. Bu maçta daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off'lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz." yanıtını verdi.