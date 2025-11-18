Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Victor Osimhen'in son durumu

Kaan Ayhan (AA)

KAAN AYHAN VE OSIMHEN'DE BELİRSİZLİK: MR SONUÇLARI BEKLENECEK

Milli takımlardan bugün İstanbul'a dönecek olan iki önemli isim Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumu ise yapılacak MR tetkiklerinden sonra netleşecek.

Kaan Ayhan, Bulgaristan maçında yaşadığı kas problemi nedeniyle oyundan çıkmış; Ö ise Demokratik Kongo karşılaşmasında sakatlanıp gözyaşlarıyla oyunu terk etmişti.

Galatasaray sağlık ekibi, her iki oyuncunun durumu için MR sonuçlarının belirleyici olacağını vurguladı.