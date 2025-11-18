Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'dan sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun tedavisinin tamamlandığını ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını açıkladı.
Okan Buruk'un jokeri olarak görülen İlkay'ın dönüşü, Gençlerbirliği maçı ve devamındaki yoğun fikstür öncesi teknik ekibe rahat nefes aldırdı.
YUNUS AKGÜN KOŞULARA BAŞLADI
Kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün'ün rehabilitasyon sürecinde önemli bir adım atıldı. Kulüp, genç oyuncunun salon çalışmalarının ardından saha kenarında düz koşulara başladığını duyurdu.
Yunus'un sahalara dönüş sürecinin kademeli olarak ilerlediği ve planlanan takvime uygun şekilde devam ettiği belirtildi.
BERKAN KUTLU'DA TEDAVİ SÜRÜYOR
Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain tespit edilen Berkan Kutlu için tedavi programı devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında, oyuncunun bireysel tedavi sürecinin sürdüğü ve sahaya dönüş tarihinin ise sağlık ekibi tarafından yapılacak günlük değerlendirmelerle belirleneceği ifade edildi.