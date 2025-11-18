PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray, sakatlıkları bulunan oyuncularıyla ilgili son durumu resmi açıklamayla duyurdu. Sarı kırmızılılar beş futbolcusu hakkında bilgi paylaştı. Victor Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı sürenin yapılacak kontrollerin ardından belirleneceği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'dan sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun tedavisinin tamamlandığını ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını açıkladı.

Okan Buruk'un jokeri olarak görülen İlkay'ın dönüşü, Gençlerbirliği maçı ve devamındaki yoğun fikstür öncesi teknik ekibe rahat nefes aldırdı.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YUNUS AKGÜN KOŞULARA BAŞLADI

Kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün'ün rehabilitasyon sürecinde önemli bir adım atıldı. Kulüp, genç oyuncunun salon çalışmalarının ardından saha kenarında düz koşulara başladığını duyurdu.

Yunus'un sahalara dönüş sürecinin kademeli olarak ilerlediği ve planlanan takvime uygun şekilde devam ettiği belirtildi.

Berkan Kutlu (AA)Berkan Kutlu (AA)

BERKAN KUTLU'DA TEDAVİ SÜRÜYOR

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain tespit edilen Berkan Kutlu için tedavi programı devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, oyuncunun bireysel tedavi sürecinin sürdüğü ve sahaya dönüş tarihinin ise sağlık ekibi tarafından yapılacak günlük değerlendirmelerle belirleneceği ifade edildi.

Kaan Ayhan (AA)Kaan Ayhan (AA)

KAAN AYHAN VE OSIMHEN'DE BELİRSİZLİK: MR SONUÇLARI BEKLENECEK

Milli takımlardan bugün İstanbul'a dönecek olan iki önemli isim Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumu ise yapılacak MR tetkiklerinden sonra netleşecek.

Kaan Ayhan, Bulgaristan maçında yaşadığı kas problemi nedeniyle oyundan çıkmış; Ö ise Demokratik Kongo karşılaşmasında sakatlanıp gözyaşlarıyla oyunu terk etmişti.

Galatasaray sağlık ekibi, her iki oyuncunun durumu için MR sonuçlarının belirleyici olacağını vurguladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplandı 2 bakan ve MİT'ten sunum
D&R - KİTAP
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
D&R E-Ticaret
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
İdefix
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı