İskoçya karşılaşmaya adeta fırtına gibi girdi. 3. dakikada Scott McTominay, harika bir röveşatayla takımını 1-0 öne geçirdi. Tribünler daha ilk dakikalarda büyük bir coşkuya sahne oldu.

DANİMARKA PENALTIDAN DENGEYİ SAĞLADI

57. dakikada Danimarka, Rasmus Höjlund'un penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu golle birlikte tansiyon bir anda yükseldi ve maç yeniden hareket kazandı.

KRISTENSEN KIZARDI İSKOÇYA BASKIYI ARTIRDI

Danimarka'nın tecrübeli oyuncusu Rasmus Kristensen, 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan konuk ekip zor anlar yaşarken İskoçya hücumlarını sıklaştırdı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Konuk ekibin eksik kalmasını iyi değerlendiren İskoçya, 78. dakikada Lawrence Shankland ile yeniden öne geçti: 2-1. Ancak Danimarka maçı bırakmadı ve 81. dakikada Patrick Dorgu'nun golü ile durumu 2-2 yaptı.

Bu gol sonrası kısa süreli bir umut doğsa da İskoçya son bölümü fırtına gibi oynadı. Kieran Tierney ve Kenny McLean, peş peşe attıkları gollerle skoru 4-2'ye taşıdı.

İSKOÇYA 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Karşılaşma 4-2 sona erdi ve İskoçya 13 puanla grubu lider tamamlayarak 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Büyük bir sevinç yaşayan İskoçya, ülkede uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.

DANİMARKA PLAY-OFF'A KALDI

11 puanda kalan Danimarka ise grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.