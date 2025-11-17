PODCAST CANLI YAYIN

FIFA'dan TFF'ye ret!

TFF, bahis soruşturması sonrası FIFA'ya ilave transfer dönemi talebinde bulunmuştu. FIFA, TFF'nin talebini reddetti.

Giriş Tarihi:
FIFA'dan TFF'ye ret!

TFF, bahis soruşturması sonrası FIFA'ya ilave transfer dönemi talebinde bulunmuştu. FIFA, TFF'nin talebini reddetti.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir.

Bu doğrultuda ligler planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynatılacaktır.

Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.

TFF 2. Lig Statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A Takım Listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir.

TFF 3. Ligde olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Ligde de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır.

Kulüplerin kadro sorununu çözmek amacıyla aşağıdaki statü değişikliği yapılmıştır.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ:

1-) TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ - ESKİ METİN
d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Millî Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.
MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ
1-) TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ - YENİ METİN
d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Millî Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel ve amatör futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler."
MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Böcek ailesinden 3 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası: "Panzehiri yok"
Türk Telekom
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
D&R
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İmamoğlu'ndan "SİSTEM'atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere'ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası'nda güncel tablo
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: TRT'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
ABD'den Latin Amerika'da yeni sayfa! Trump Maduro'ya kapı araladı, görüşme olacak mı?
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!