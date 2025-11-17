Benfica'da Rafa Silva gerçeği!





SÜRECE DAHİL OLMAK İSTEMİYORLAR



A Bola'da yer alan habere göre, Benfica, Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki durumu yakından takip ediyor ancak sürece dahil olmak istemiyor.



Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip siyah-beyazlılardan ayrılması durumunda 32 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki krizde ise şu anda kesin bir durum bulunmuyor.

