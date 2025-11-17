PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'da Rafa Silva gerçeği!

Benfica, Rafa Silva ile Beşiktaş arasındaki durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Portekiz ekibi, Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz sona erene ve durum netleşinceye kadar sürece dahil olmak istemiyor.

Benfica'da Rafa Silva gerçeği!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile kriz yaşanmasının ardından Portekizli futbolcunun geleceği için eski kulübü Benfica'nın da adı gündeme gelmişti.

Portekiz basını, Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ta yaşadığı krizin ardından eski kulübü Benfica'ya geri dönebileceğini öne sürmüştü.



SÜRECE DAHİL OLMAK İSTEMİYORLAR

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica, Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki durumu yakından takip ediyor ancak sürece dahil olmak istemiyor.

Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip siyah-beyazlılardan ayrılması durumunda 32 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki krizde ise şu anda kesin bir durum bulunmuyor.

