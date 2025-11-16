Marco Asensio Madrid'deki NFL organizasyonunda

NFL'in Avrupa açılımının önemli duraklarından biri olarak görülen Madrid müsabakası, ülke basınında geniş yer buldu. Taraftarlar, üst düzey prodüksiyon ve özel şovlarla süslenen karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerdeki atmosfer ise görülmeye değerdi.

YILDIZLAR TRİBÜNE AKIN ETTİ

Bernabéu'daki tarihi etkinlik yalnızca spor severleri değil, futbol dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi.

Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke, takım arkadaşı Antoine Griezmann ve Fenerbahçe forması giyen eski Madridli Marco Asensio, mücadeleyi tribünden takip etti.

Yıldız isimlerin tribünde görüntülenmesi, karşılaşmaya duyulan ilgiyi daha da artırdı.