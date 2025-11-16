PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio Madrid'deki NFL organizasyonunda

İspanya’nın başkenti Madrid, spor dünyasının son yıllardaki en dikkat çekici organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Santiago Bernabéu Stadı, Amerikan futbolunun dev ekipleri Miami Dolphins ile Washington Commanders’ı ağırladı. Fenerbaçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio da etkinlikte görüldü.

NFL'in Avrupa açılımının önemli duraklarından biri olarak görülen Madrid müsabakası, ülke basınında geniş yer buldu. Taraftarlar, üst düzey prodüksiyon ve özel şovlarla süslenen karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerdeki atmosfer ise görülmeye değerdi.

YILDIZLAR TRİBÜNE AKIN ETTİ

Bernabéu'daki tarihi etkinlik yalnızca spor severleri değil, futbol dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi.

Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke, takım arkadaşı Antoine Griezmann ve Fenerbahçe forması giyen eski Madridli Marco Asensio, mücadeleyi tribünden takip etti.

Yıldız isimlerin tribünde görüntülenmesi, karşılaşmaya duyulan ilgiyi daha da artırdı.

