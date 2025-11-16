PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'dan 8'de 8 ile tarihi başlangıç! Trabzonspor - Beşiktaş GAİN: 84-98 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor deplasmanında çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, yüksek tempolu geçen mücadelede rakibini 98-84 mağlup ederek ligde tarihi bir başlangıca imza attı.

Trabzonspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. Bu performans, siyah-beyazlı ekibin Basketbol Süper Lig tarihinde bir sezona ilk kez 8 galibiyetle başlaması anlamına geliyor.

Beşiktaş GAİN 8'de 8 yaptı (AA)Beşiktaş GAİN 8'de 8 yaptı (AA)

TRABZONSPOR'DA DÖRDÜNCÜ YENİLGİ

Ev sahibi Trabzonspor, Beşiktaş karşısında zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da farkı kapatmayı başaramadı ve ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı. Bordo-mavililer, savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle istediği performansı parkeye yansıtamadı.

Trabzonspor dördüncü mağlubiyetini aldı (AA)Trabzonspor dördüncü mağlubiyetini aldı (AA)

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

