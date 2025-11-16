Trabzonspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. Bu performans, siyah-beyazlı ekibin Basketbol Süper Lig tarihinde bir sezona ilk kez 8 galibiyetle başlaması anlamına geliyor.