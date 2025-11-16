Trabzonspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. Bu performans, siyah-beyazlı ekibin Basketbol Süper Lig tarihinde bir sezona ilk kez 8 galibiyetle başlaması anlamına geliyor.
TRABZONSPOR'DA DÖRDÜNCÜ YENİLGİ
Ev sahibi Trabzonspor, Beşiktaş karşısında zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da farkı kapatmayı başaramadı ve ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı. Bordo-mavililer, savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle istediği performansı parkeye yansıtamadı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.