İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı sevindiren haber

Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanda kas grubunda zorlanma tespit edilen İlkay Gündoğan'ın tedavisi hızla başlatılmıştı. Başarılı oyuncu; Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor karşılaşmalarında riske edilmedi ve kadroda yer almadı.
Kocaelispor maçında da tedbir amaçlı süre almayan tecrübeli yıldız, milli arada bireysel çalışmalarını tamamlayarak takıma döndü. İlkay'ın, Gençlerbirliği maçında formasına kavuşması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN YENİ JOKERİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığını tamamen atlatan İlkay Gündoğan için net bir planı bulunuyor. Buna göre Lemina–Torreira ikilisinden birinin dinlendirileceği maçlarda İlkay 8 numarada görev yapacak. İki yıldız ismin de aynı anda sahada olduğu karşılaşmalarda ise İlkay, 10 numara pozisyonuna kayacak.
Deneyimi, oyun zekâsı ve pas kalitesiyle takımın merkezini güçlendirmesi beklenen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin en kritik kozlarından biri olacak.
İLKAY'IN YOKLUĞU TAKIMI ETKİLEDİ
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın yokluğunda özellikle hücum üretkenliğinde sorun yaşadı. Sarı-kırmızılılar: Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında toplam 5 puan kaybetti,
Bu iki karşılaşmada gol atamadı. Yıldız futbolcunun dönüşü, hem orta saha dinamizmi hem de hücum organizasyonları açısından büyük bir rahatlık sağlayacak.