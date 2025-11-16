İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı sevindiren haber

Kocaelispor maçında da tedbir amaçlı süre almayan tecrübeli yıldız, milli arada bireysel çalışmalarını tamamlayarak takıma döndü. İlkay'ın, Gençlerbirliği maçında formasına kavuşması bekleniyor.

Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanda kas grubunda zorlanma tespit edilen İlkay Gündoğan 'ın tedavisi hızla başlatılmıştı. Başarılı oyuncu; Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor karşılaşmalarında riske edilmedi ve kadroda yer almadı.

İlkay Gündoğan (AA)

OKAN BURUK'UN YENİ JOKERİ

Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığını tamamen atlatan İlkay Gündoğan için net bir planı bulunuyor. Buna göre Lemina–Torreira ikilisinden birinin dinlendirileceği maçlarda İlkay 8 numarada görev yapacak. İki yıldız ismin de aynı anda sahada olduğu karşılaşmalarda ise İlkay, 10 numara pozisyonuna kayacak.

Deneyimi, oyun zekâsı ve pas kalitesiyle takımın merkezini güçlendirmesi beklenen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin en kritik kozlarından biri olacak.