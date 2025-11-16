PODCAST CANLI YAYIN

Formalite maçında kazanan Sırplar! Sırbistan - Letonya: 2-1 | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu’nun son haftasında Sırbistan ile Letonya, Gradski Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Mücadele, Sırbistan’ın ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Vladislavs Gutkovskis sahneye çıkarak Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası Sırbistan oyunda üstünlüğü ele geçirse de ilk yarı Letonya'nın avantajıyla tamamlandı.

SIRBİSTAN İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci devreye baskılı başlayan Sırbistan, 49. dakikada Aleksandar Katai'nin golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise Aleksandar Stankovic ağları havalandırarak skoru 2-1 yaptı.

İKİ TAKIM DA TURNUVAYA VEDA ETTİ

90 dakikanın ardından sahadan galip ayrılan Sırbistan, grubu 13 puanla 3. sırada tamamladı. Letonya ise 5 puanda kalarak 4. sırada yer aldı. Her iki ekip de Dünya Kupası bileti için mücadeleyi sonlandırdı.

