9 golle Dünya Kupası'na! Portekiz - Ermenistan: 9-1 | MAÇ SONUCU

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maçında Ermenistan'ı konuk etti.
Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Joao Neves (3), Bruno Fernandes (3) ve Francisco Conceiçao kaydetti.
Roberto Martinez'in öğrencileri puanını 13'e yükselterek Dünya Kupası biletini kapan taraf olmayı başardı.
Ermeniler ise grubu 3 puanla tamamlayarak turnuva özlemini ertelemek zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Nelson Semedo, mücadelenin tamamında görev yaptı.