Bu sezon Cracovia formasıyla 14 maçta 7 gol atan ve 3 asist yapan 25 yaşındaki Stojilkovic, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Göztepe'nin de gol yollarındaki sorunları çözmek için İsviçreli forveti liste başına aldığı öğrenildi.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilkovic'e yalnızca Göztepe değil, Serie B ekibi AC Monza da talip oldu. İki kulüp arasında oyuncu için rekabet yaşanabileceği belirtiliyor.

KARİYERİ VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

FC Zürich altyapısından yetişen Stojilkovic; Sion, Darmstadt, Kaiserslautern ve OFK Belgrad gibi kulüplerde forma giydi. Kariyerinde istikrarlı bir hücum oyuncusu olarak dikkat çeken golcü futbolcu, özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle biliniyor.

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Stojilkovic için Göztepe'nin bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. İzmir ekibinin yönetiminin, oyuncunun şartlarını ve kulübü Cracovia'nın talep edeceği bedeli görüşmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNE ODAKLANDI

Süper Lig'de istikrarlı bir grafik yakalamak isteyen Göztepe, devre arası transfer dönemini kadro kalitesini artırmak için kritik bir fırsat olarak görüyor. Sarı-kırmızılıların, gol yükünü taşıyacak bir santrfor transferini mutlaka yapmak istediği ve Stojilkovic'in bu profile en uygun isimlerden biri olduğu değerlendiriliyor.