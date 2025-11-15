PODCAST CANLI YAYIN

AC Milan'dan Santiago Gimenez kararı! Geleceği netleşti

AC Milan’da forma giyen Santiago Gimenez’in geleceği tartışma konusu haline geldi. Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Meksikalı forvetin West Ham United ile yapılması planlanan olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi:
AC Milan'dan Santiago Gimenez kararı! Geleceği netleşti

Bu ihtimal gerçekleşirse Milan'ın, Alman golcü Niclas Füllkrug'u kadrosuna katma planı öne çıkıyor. Yönetim, hücum hattındaki dengeyi güçlendirmek adına iki oyuncu üzerinden değerlendirme yaparken, Gimenez için Premier League'e geçiş ihtimalinin her geçen gün arttığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üretti. Performansı ve takım içindeki rolü de transfer sürecinin şekillenmesinde etkili unsurlar arasında yer alıyor.

Milan cephesi, hücum hattını yeniden yapılandırma planı kapsamında Gimenez'in durumunu kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesi
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
İzmir'de su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı