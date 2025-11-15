AC Milan'dan Santiago Gimenez kararı! Geleceği netleşti

Bu ihtimal gerçekleşirse Milan'ın, Alman golcü Niclas Füllkrug'u kadrosuna katma planı öne çıkıyor. Yönetim, hücum hattındaki dengeyi güçlendirmek adına iki oyuncu üzerinden değerlendirme yaparken, Gimenez için Premier League'e geçiş ihtimalinin her geçen gün arttığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üretti. Performansı ve takım içindeki rolü de transfer sürecinin şekillenmesinde etkili unsurlar arasında yer alıyor.

Milan cephesi, hücum hattını yeniden yapılandırma planı kapsamında Gimenez'in durumunu kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.