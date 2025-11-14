PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella'dan Bulgaristan maçı açıklaması! "Özür diledik"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri 5. maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, bahis süreci ile ilgili olarak; "Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem"" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri:

"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız.

6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik.

Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem"

