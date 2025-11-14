PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. E Grubu’ndaki 5. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Bursa’da konuk edeceği Bulgaristan karşısında sahadan en az 1 puanla ayrılırsa play-off biletini garantilemiş olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da merak ediliyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri de merakla araştırılıp öğrenilmek isteniyor.

Türkiye Bulgaristan'ı ilk maçta yendi (AA)Türkiye Bulgaristan'ı ilk maçta yendi (AA)

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye–Bulgaristan karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.

Merih Demiral son maçında 2 gol attı (AA)Merih Demiral son maçında 2 gol attı (AA)

GRUPTA SON DURUM

1. İspanya – 12 puan

2. Türkiye – 9 puan

3. Gürcistan – 3 puan

4. Bulgaristan – 0 puan

Ay-yıldızlılar bu maçtan alacağı en az 1 puanla play-off'u garantileyecek. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

Türkiye Bulgaristan'ı evinde de yenmek amacında (AA)Türkiye Bulgaristan'ı evinde de yenmek amacında (AA)

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olacak. Dördüncü hakem ise Donald Robertson.

Milli takım son maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)Milli takım son maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)

MİLLİ TAKIMDA HEDEF NET

Türkiye, bu kritik 90 dakikayı kazanarak hem moral bulmak hem de play-off aşamasına rahat girmek istiyor. Montella'nın sahaya çıkaracağı ilk 11'in büyük oranda netleştiği ifade edilirken, tribünlerde yoğun bir taraftar desteği bekleniyor.

