Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olacak. Dördüncü hakem ise Donald Robertson.

Milli takım son maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)

MİLLİ TAKIMDA HEDEF NET

Türkiye, bu kritik 90 dakikayı kazanarak hem moral bulmak hem de play-off aşamasına rahat girmek istiyor. Montella'nın sahaya çıkaracağı ilk 11'in büyük oranda netleştiği ifade edilirken, tribünlerde yoğun bir taraftar desteği bekleniyor.