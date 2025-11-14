Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri de merakla araştırılıp öğrenilmek isteniyor.
Tüm bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.
TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye–Bulgaristan karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.
GRUPTA SON DURUM
1. İspanya – 12 puan
2. Türkiye – 9 puan
3. Gürcistan – 3 puan
4. Bulgaristan – 0 puan
Ay-yıldızlılar bu maçtan alacağı en az 1 puanla play-off'u garantileyecek. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.