TFF'den 67 hakem için karar!

TFF'nin duyurusuna göre, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemden 67'si, yaptırımlara itiraz etti. Tahkim Kurulu, bu hakemlerin itirazlarını değerlendirmeye aldığını ve dosyaların incelenmeye devam ettiğini açıkladı.
82 HAKEM İÇİN HENÜZ KARAR YOK
Ceza alan toplam 149 hakemin geri kalan 82'siyle ilgili Tahkim Kurulu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Bu hakemlerin durumuna dair sürecin devam ettiği aktarıldı.
ÜST KLASMAN HAKEMLERİ İÇİN SÜREÇ PFDK'DE
Bahis soruşturmasının dikkat çekici isimleri arasında yer alan üst klasman hakemleri Zorbay Küçük, Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında ise incelemenin PFDK'de sürdüğü belirtildi. Bu üç hakemle ilgili kararın daha sonra açıklanması bekleniyor.