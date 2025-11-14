TFF'den 67 hakem için karar!

TFF'nin duyurusuna göre, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemden 67'si, yaptırımlara itiraz etti. Tahkim Kurulu, bu hakemlerin itirazlarını değerlendirmeye aldığını ve dosyaların incelenmeye devam ettiğini açıkladı.

Zorbay Küçük (AA) 82 HAKEM İÇİN HENÜZ KARAR YOK Ceza alan toplam 149 hakemin geri kalan 82'siyle ilgili Tahkim Kurulu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Bu hakemlerin durumuna dair sürecin devam ettiği aktarıldı.