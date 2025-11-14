PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasının ardından 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe disipline sevk edildi.

Kocaelispor ise birden fazla ihlal nedeniyle PFDK'ye gönderildi. Kulüp; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline sevk edildi. Galatasaray da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.

İKİ YÖNETİCİ DE DİSİPLİNDE

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul'un, Galatasaray maçı sonrası yaptığı "futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

RAMS Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman da talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

