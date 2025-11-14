Merih'ten geleceği için karar!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin ilgilendiği eski futbolcusu Merih Demiral, kulübü Al Ahli ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Al Ahli forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Merih Demiral, kulübü Al Ahli ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi Al-Ahli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Suudiler, milli stoperle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.



Tarafların da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Merih, Al-Ahli'den senelik 12 milyon euro net ücret alıyor.

Al Ahli forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.

