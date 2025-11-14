PODCAST CANLI YAYIN

Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana kararı!

Manchester United, gelecek yaz transfer döneminde kaleci hattında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, genç bir file bekçisini gündemine aldı.

Giriş Tarihi:
Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana kararı!

The Sun'ın haberine göre Manchester United, Malmö forması giyen 22 yaşındaki Melker Ellborg'u kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Senne Lammens'i Brugge'den renklerine bağlayan United, genç kaleciyi ilerleyen yıllarda birinci eldiven olarak görüyor. Kulübün planında Ellborg'un, Lammens'in yedeği olarak kadroya dahil edilmesi yer alıyor.

ALTAY VE ONANA İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Haberde, Manchester United'ın mevcut kalecileri Andre Onana ve Altay Bayındır ile yollarını ayırabileceği de belirtildi. Senne Lammens'in transferi sonrası Onana, Trabzonspor'a kiralanmış; Altay Bayındır ise yedek kulübesine çekilmişti. Teknik heyet, yeni yapılanma sürecinde iki kaleciyle de uzun vadeli bir plan düşünmüyor.

LAMSENS'E GÜVEN TAM

Manchester United yönetimi, Lammens'i geleceğin bir numarası olarak görüyor ve kadro planlamasını da bu doğrultuda şekillendiriyor.
Genç kaleci performansını yükseltirken, kulüp gelecek sezondan itibaren kaleci hattını tamamen gençleşmiş bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
Türk Telekom
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in ölümünde üçüncü bir kişi mi var? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu