Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana kararı!

The Sun'ın haberine göre Manchester United, Malmö forması giyen 22 yaşındaki Melker Ellborg'u kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Senne Lammens'i Brugge'den renklerine bağlayan United, genç kaleciyi ilerleyen yıllarda birinci eldiven olarak görüyor. Kulübün planında Ellborg'un, Lammens'in yedeği olarak kadroya dahil edilmesi yer alıyor.

ALTAY VE ONANA İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Haberde, Manchester United'ın mevcut kalecileri Andre Onana ve Altay Bayındır ile yollarını ayırabileceği de belirtildi. Senne Lammens'in transferi sonrası Onana, Trabzonspor'a kiralanmış; Altay Bayındır ise yedek kulübesine çekilmişti. Teknik heyet, yeni yapılanma sürecinde iki kaleciyle de uzun vadeli bir plan düşünmüyor.

LAMSENS'E GÜVEN TAM

Manchester United yönetimi, Lammens'i geleceğin bir numarası olarak görüyor ve kadro planlamasını da bu doğrultuda şekillendiriyor.

Genç kaleci performansını yükseltirken, kulüp gelecek sezondan itibaren kaleci hattını tamamen gençleşmiş bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.