Alexander Dimitrov şehitleri unutmadı

Dimitrov, Sofya'da oynanan ve Bulgaristan'ın 6-1 kaybettiği ilk maçın hatırlatılması üzerine, o karşılaşmanın takımları üzerinde ciddi etki yarattığını ifade ederek; "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz." sözleriyle takımının sahaya farklı bir mentaliteyle çıkacağını vurguladı.

"YEDEKLERİMİZE GÜVENİYORUM"

Basın toplantısında kadro durumu hakkında da konuşan Dimitrov, sakat oyuncuların bulunmasına rağmen yerine gelen isimlere güvendiğini dile getirdi.

Dimitrov, "Gerçekten de sakatlanan oyuncularımız var. Onun yerine aldığımız futbolcuların iyi bir performans sergileyeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tecrübeli teknik adam, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileklerini de ileterek; "Şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim." dedi.