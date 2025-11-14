PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Takım'da sakatlık

Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık yaşandı. A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

