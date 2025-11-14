PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes, İstanbul'da Bayern Münih'i ağırladı. Lacivert beyazlılar parkeden 74-72 galip ayrıldı. 3 maçın ardından zafer elde etmeyi başardı.

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

Lacivert beyazlı ekip, Alman temsilcisini çekişmeli geçen 40 dakikanın ardından 74-72 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı.

Igor Kokoskov'un öğrencileri bir sonraki maçında Barcelona'yı konuk edecek.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 19-14
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 42-34
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 60-47

LARKIN ŞOKU!

Anadolu Efes'te maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Shane Larkin, mücadeleye devam edemedi.

