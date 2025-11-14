Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.
Lacivert beyazlı ekip, Alman temsilcisini çekişmeli geçen 40 dakikanın ardından 74-72 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı.
Igor Kokoskov'un öğrencileri bir sonraki maçında Barcelona'yı konuk edecek.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 19-14
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 42-34
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH: 60-47
LARKIN ŞOKU!
Anadolu Efes'te maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Shane Larkin, mücadeleye devam edemedi.