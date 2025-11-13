Victor Osimhen'e dünya devi talip! O kulübün simgesi olacak

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Buna rağmen yıldız golcü, gelen yüksek tekliflere rağmen sarı-kırmızılılarda kalmayı tercih etmişti. Galatasaray yönetimi de Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşarak sezonun en flaş transferlerinden birini gerçekleştirmişti.

Bu sezon da etkileyici formunu sürdüren Nijeryalı golcü, attığı goller ve oyun içindeki etkinliğiyle adını yeniden Avrupa devlerinin radarına yazdırdı.