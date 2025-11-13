PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen'e dünya devi talip! O kulübün simgesi olacak

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den 75 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Avrupa basınında sık sık gündeme gelen Nijeryalı yıldız için bu kez İspanya’dan çarpıcı bir haber geldi. Barcelona’nın, 26 yaşındaki golcü için harekete geçtiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Buna rağmen yıldız golcü, gelen yüksek tekliflere rağmen sarı-kırmızılılarda kalmayı tercih etmişti. Galatasaray yönetimi de Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşarak sezonun en flaş transferlerinden birini gerçekleştirmişti.

Bu sezon da etkileyici formunu sürdüren Nijeryalı golcü, attığı goller ve oyun içindeki etkinliğiyle adını yeniden Avrupa devlerinin radarına yazdırdı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

BARCELONA'NIN HEDEFİNDE OSIMHEN VAR

İspanyol basınında yer alan Fichajes kaynaklı habere göre Barcelona, yaz transfer dönemi için Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. La Liga devinde sportif direktör Deco'nun, golcü oyuncuyu "gelecek projesinin" merkezine koyduğu bildirildi.

Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir santrfor arayışında olduğu ve Osimhen'in bu pozisyon için ideal aday olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

DECO'DAN OSIMHEN'E ÖZEL RAPOR

Haberde Deco ve teknik yönetimin, Osimhen'in fiziksel gücü, yüksek temposu, bitiriciliği ve liderlik özellikleri nedeniyle Barcelona sistemine son derece uygun olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Katalan ekibinin, yıldız forvetin henüz potansiyelinin tamamına ulaşmadığına inandığı, bu nedenle transferin stratejik bir yatırım olarak görüldüğü kaydedildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İLK TEMAS KURULDU

Barcelona cephesinin transfer limiti ve finansal koşulları zorlamadan bu hamlenin gerçekleştirilebileceğine inandığı, bu doğrultuda ön temasların başlatıldığı belirtildi.

Osimhen'in, Lewandowski'nin sahip olduğu deneyimle birlikte hücum hattında liderliği üstlenebileceği, takımın yeni döneminde gol yükünü ve sorumluluğu taşıyabilecek "ana figür" olarak görüldüğü vurgulandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

YENİ DÖNEMİN SEMBOLÜ

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında ya da sezon sonunda yıldız golcü için masaya oturur mu bilinmiyor, ancak Barcelona'nın ciddi bir proje ve stratejik planla bu transferi zorlayacağı ifade ediliyor.

Osimhen'in güçlü karakteri, mücadeleci yapısı ve liderlik duruşunun Barcelona tarafından "yeni dönemin sembol ismi" olabilecek bir profil olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

YAZA DAMGA VURMASI BEKLENEN TRANSFER DOSYASI

Galatasaray'ın dev yatırım yaptığı Victor Osimhen için yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği şimdiden kesinleşmiş durumda. Barcelona'nın ilgisi, Avrupa'daki yarışın büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

