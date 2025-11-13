Victor Osimhen'e dünya devi talip! O kulübün simgesi olacak

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Buna rağmen yıldız golcü, gelen yüksek tekliflere rağmen sarı-kırmızılılarda kalmayı tercih etmişti. Galatasaray yönetimi de Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşarak sezonun en flaş transferlerinden birini gerçekleştirmişti.
Bu sezon da etkileyici formunu sürdüren Nijeryalı golcü, attığı goller ve oyun içindeki etkinliğiyle adını yeniden Avrupa devlerinin radarına yazdırdı.
BARCELONA'NIN HEDEFİNDE OSIMHEN VAR
İspanyol basınında yer alan Fichajes kaynaklı habere göre Barcelona, yaz transfer dönemi için Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. La Liga devinde sportif direktör Deco'nun, golcü oyuncuyu "gelecek projesinin" merkezine koyduğu bildirildi.
Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir santrfor arayışında olduğu ve Osimhen'in bu pozisyon için ideal aday olarak değerlendirildiği ifade edildi.
DECO'DAN OSIMHEN'E ÖZEL RAPOR
Haberde Deco ve teknik yönetimin, Osimhen'in fiziksel gücü, yüksek temposu, bitiriciliği ve liderlik özellikleri nedeniyle Barcelona sistemine son derece uygun olduğunu düşündüğü aktarıldı.
Katalan ekibinin, yıldız forvetin henüz potansiyelinin tamamına ulaşmadığına inandığı, bu nedenle transferin stratejik bir yatırım olarak görüldüğü kaydedildi.