Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi! Ayrılık kararı çıkabilir

Beşiktaş, bir süredir takımdan uzak olan ve futbolu bırakmayı dahi düşünen Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

